В каком из этих чисел цифра десятков в два раза больше чем цифра единиц 124 424 753 263 135
Математика
В каком из этих чисел цифра десятков в два раза больше чем цифра единиц 124 424 753 263 135
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
263 в этом числе цифра десятков больше в два раза чем цифра едениц.
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