Заполните таблицу системы органов рыб
Биология
Заполните таблицу системы органов рыб
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Система органов: Органы: Функции: 1.Опорно двигательная. 1.Скелет,мышцы. 2.Дыхательная. 2.Жабры. 3.Пищеварительная. 3.Рот,зубы Глотка,пищевод Желудок Кишечник Пищеварительные железы
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