Радиус основания цилиндра равен 4 см, высота в 2 раза больше длины окружности основания.Найди объем цилиндра.
Математика
Радиус основания цилиндра равен 4 см, высота в 2 раза больше длины окружности основания.Найди объем цилиндра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: R=4 см h=2•(4+4)=16 см V= πR^2 • h V= 16•16 V= 256 см V- объём, R- радиус, h- высота, πR^2 - площадь основания.
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