В 1 день 24 часа сколько часов в 7 днях
Математика
В 1 день 24 часа сколько часов в 7 днях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 168 часов в 7 днях 7*24=168 (ч)
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