Радуясь солнышку,ещё громче запоют птицы и закукует кукушка. Расстилается иуман над поляной. Вот с ночного промысла возвращается усталый зайчишка-беляк.Много врагов у маленького зайчишки. Гонялась за ним хитрая лисица,пугал с...
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Радуясь солнышку,ещё громче запоют птицы и закукует кукушка. Расстилается иуман над поляной. Вот с ночного промысла возвращается усталый зайчишка-беляк.Много врагов у маленького зайчишки. Гонялась за ним хитрая лисица,пугал страшный филин,ловила разбойница-рысь. От всех врагов ушел маленький зайчишка. Разобрать по составу слова: Гонялась,лисица,ушел,ночного,солнышку,закукует,расстилается.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гонялась-гон( корень) я( суффикс) л ( суффикс) а ( окончание) сь( постфикс) Лисица- лис( корень) иц (суффикс) а ( окончание) Ушел- у ( приставка) шел ( корень) Ночного- ноч( корень) н( суффикс) ого( окончание) Закукает - за ( приставка) кук( корень) ет ( окоечание) Расстилается- рас( приставка) стил( корень) а ( суффикс) ет( окончание) ся( постфикс)
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