Радуясь солнышку,ещё громче запоют птицы и закукует кукушка. Расстилается иуман над поляной. Вот с ночного промысла возвращается усталый зайчишка-беляк.Много врагов у маленького зайчишки. Гонялась за ним хитрая лисица,пугал с...

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Радуясь солнышку,ещё громче запоют птицы и закукует кукушка. Расстилается иуман над поляной. Вот с ночного промысла возвращается усталый зайчишка-беляк.Много врагов у маленького зайчишки. Гонялась за ним хитрая лисица,пугал страшный филин,ловила разбойница-рысь. От всех врагов ушел маленький зайчишка. Разобрать по составу слова: Гонялась,лисица,ушел,ночного,солнышку,закукует,расстилается.

Автор: Гость