Раскройте скобки и упростите выражение 1). (а+4.6)-(а+9.8)
Математика
Раскройте скобки и упростите выражение 1). (а+4.6)-(а+9.8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+4,6)-(а+9,8)=а(4,6+9,8)=а*14,4;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему равна площадь зеленой части участка квадратной формы со стороной 28 метров реши задачу с объяснениями
Математика
Блицопрос. А)вырази в годах 36 месяцев Б)сколько времени продолжался фильм если он начался в 14 ч 45мин а закончился в 16.00ч? В)вырази в мин...
Математика
История
Первым русским императором на Руси был : 1) Иларион 2) Нестор 3) Киприан 4) Мефо??ий В 862 г. Рюрик с дружиной пришёл в город : 1...
Алгебра