Распредели по группам Выпиши слова по группам а) с приставкой З-С. б)с приставкой ?? в) без приставки Здание, избрать, разгадать, сплотить, свадьба, спросить, здесь, исцарапать, злой, спокойно, расследовать, спеть, распахать,...

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Распредели по группам Выпиши слова по группам а) с приставкой З-С. б)с приставкой ?? в) без приставки Здание, избрать, разгадать, сплотить, свадьба, спросить, здесь, исцарапать, злой, спокойно, расследовать, спеть, распахать, всплакнуть, расцвет, безвольный, сводить, здоровье, бессмертный, сдать, здравствуй, сложить, распустить, сниться, размышления

Автор: Гость