Распредели по группам Выпиши слова по группам а) с приставкой З-С. б)с приставкой ?? в) без приставки Здание, избрать, разгадать, сплотить, свадьба, спросить, здесь, исцарапать, злой, спокойно, расследовать, спеть, распахать,...
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Распредели по группам Выпиши слова по группам а) с приставкой З-С. б)с приставкой ?? в) без приставки Здание, избрать, разгадать, сплотить, свадьба, спросить, здесь, исцарапать, злой, спокойно, расследовать, спеть, распахать, всплакнуть, расцвет, безвольный, сводить, здоровье, бессмертный, сдать, здравствуй, сложить, распустить, сниться, размышления
Ответ(ы):
Гость:
А)спросить, спеть, сводить, сдать, сложить, сплотить .б)избрать, разгадать, расследовать, распахать, расцвет, безвольный, бессмертный, распустить, размышления,исцарапать. с) здание, свадьба, здесь, злой, спокойно, всплакнуть, здоровье, здравствуй, сниться,
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