Распредели по группам Выпиши слова по группам а) с приставкой З-С. б)с приставкой ?? в) без приставки Здание, избрать, разгадать, сплотить, свадьба, спросить, здесь, исцарапать, злой, спокойно, расследовать, спеть, распахать,...

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Распредели по группам Выпиши слова по группам а) с приставкой З-С. б)с приставкой ?? в) без приставки Здание, избрать, разгадать, сплотить, свадьба, спросить, здесь, исцарапать, злой, спокойно, расследовать, спеть, распахать, всплакнуть, расцвет, безвольный, сводить, здоровье, бессмертный, сдать, здравствуй, сложить, распустить, сниться, размышления
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)спросить, спеть, сводить, сдать, сложить, сплотить .б)избрать, разгадать, расследовать, распахать, расцвет, безвольный, бессмертный, распустить, размышления,исцарапать. с) здание, свадьба, здесь, злой, спокойно, всплакнуть, здоровье, здравствуй, сниться,
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