Распределить слова на 2 группы солонка. дудка, капустный, пастух, узкий, сладкий, свистнул, соринка, яростный
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Распределить слова на 2 группы солонка. дудка, капустный, пастух, узкий, сладкий, свистнул, соринка, яростный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признаков распределения может быть много. Один и вариантов: 1 группа все слова на с, вторая - все остальные
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