Пожалуйста !! Срочно! Напишите сочинение с эпитетами метафорами. Тема осень. Задан??е на оценку!!!!!
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Пожалуйста !! Срочно! Напишите сочинение с эпитетами метафорами. Тема осень. Задан??е на оценку!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда то я шел по бульвару и увидел бурундука, он был словно огромный осенний лист, такой же рыженькийи очень красивый.
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