Распределите перечисленные ниже исторические события и явления, связанные с именами исторических деятелей ( Сталин, Хрущёв, Брежнев, Горбачёв ). а) подписание Заключительного акта СБСЕ б) 20 съезд КПСС в) упразднение ряда м...
История
Распределите перечисленные ниже исторические события и явления, связанные с именами исторических деятелей ( Сталин, Хрущёв, Брежнев, Горбачёв ). а) подписание Заключительного акта СБСЕ б) 20 съезд КПСС в) упразднение ряда министерств и создание совнархозов г) принятие « Закона о кооперации» д) ликвидация МТС е) косыгинская реформа ж) создание в СССР атомного оружия з) провозглашение « нового политического мышления» и) ввод советских войск в Афганистан к) «Ленинградское дело « л) курс на ускорение социально- экономического развития страны м) Карибский кризис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-Брежнев; б-Хрущев; в-Хрущев; г-Горбачев; д-Хрущев; е-Косыгин; ж-Сталин; з-Горбачев; и-Брежне; к-Сталин; л-Горбачев; м-Хрущев.
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