ПОМОГИТЕ!!!! Решите уравнение : a)8-y=4 1/7 б)4 3/8+x=6 1/8
Математика
ПОМОГИТЕ!!!! Решите уравнение : a)8-y=4 1/7 б)4 3/8+x=6 1/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 8-y=4 1/7 8-y=4/7 -y=-52/7 y=52/7 б) 4 3/8+x=6 1/8 x=-3/4
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