Почему гнездо шпорцевой кукушки в отличии от кукушки земляной имеет шаровидную ф??рму

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Гнездо шпорцевой кукушки имеет шаровидную форму, так как строится на ветвях деревьев, где из-за неровностей веток, сложно построить гнездо с прямым "дном". Кроме того, раз гнездо помещается среди густых и колючих зарослей, то, конечно же, оно должно иметь шаровидную форму. Земляная же кукушка строит гнездо на земле, то есть на ровной поверхности, среди кустов, которые, разрастаясь вверх, расширяются, занимая снизу, на земле, гораздо меньше места, чем несколько выше, поэтому здесь шаровидное гнездо неуместно.