Что является лишним в ряду? Дайте КРАТКОЕ пояснение. «Если бы государство могло определять общий объем ресурсов, предназначенных для увеличения орудий производства и основных ставок вознаграждения владельцев этих ресурсов, эти...

Обществознание
Что является лишним в ряду? Дайте КРАТКОЕ пояснение. «Если бы государство могло определять общий объем ресурсов, предназначенных для увеличения орудий производства и основных ставок вознаграждения владельцев этих ресурсов, этим было бы достигнуто все, что необходимо»; «Единственный способ не попасть в клетку контролируемой директивной экономики, куда нас загоняет постоянная инфляция, и тем самым спасти в конечном итоге цивилизацию, состоит в том, чтобы лишить правительства власти над предложением денег»; «При нынешней организации рынков, я делаю вывод, что регулирование объема текущих инвестиций оставлять в частных руках небезопасно»; «Самые большие экономические дьяволы нашего времени суть плоды риска, неопределенности и невежества».
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Если бы государство могло определять общий объем ресурсов, предназначенных для увеличения орудий производства и основных ставок вознаграждения владельцев этих ресурсов, этим было бы достигнуто все, что необходимо» - лишние. Пояснение: Все основное на прямую связано с Экономикой ( как процессом)
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