Для компота Взяли 6 частей яблок 5 частей груш и 3 части слив показалось что груш и слив вместе взяли 2 килограмма 400 грамм сколько взяли яблок Сколько всего взяли фруктов

Математика
Для компота Взяли 6 частей яблок 5 частей груш и 3 части слив показалось что груш и слив вместе взяли 2 килограмма 400 грамм сколько взяли яблок Сколько всего взяли фруктов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2400÷(5+3)×6=1800(г)-яблок.1800+2400=4200(г)-фруктов.1800г = 1кг800г4200г = 4кг200гОтвет: 1кг800г -  яблоки, 4кг200г - фруктов.

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