Для компота Взяли 6 частей яблок 5 частей груш и 3 части слив показалось что груш и слив вместе взяли 2 килограмма 400 грамм сколько взяли яблок Сколько всего взяли фруктов

Математика

Для компота Взяли 6 частей яблок 5 частей груш и 3 части слив показалось что груш и слив вместе взяли 2 килограмма 400 грамм сколько взяли яблок Сколько всего взяли фруктов

Автор: Гость