0.3(8) , чему это число равно в виде десятичной дроби

Алгебра
0.3(8) , чему это число равно в виде десятичной дроби
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В виде десятич. дроби =2.4
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