Какой из перечисленных городов России расположен южнее других. а) Тикси.б)Салехар??.в)Мурманск.г)Норильск.д)Игарка

География

Какой из перечисленных городов России расположен южнее других. а) Тикси.б)Салехар??.в)Мурманск.г)Норильск.д)Игарка

Автор: Гость