Какой из перечисленных городов России расположен южнее других. а) Тикси.б)Салехар??.в)Мурманск.г)Норильск.д)Игарка
География
Какой из перечисленных городов России расположен южнее других. а) Тикси.б)Салехар??.в)Мурманск.г)Норильск.д)Игарка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Архангельск..................................
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