Помогите пожалуйста.Я ни чего не понимаю((
Информатика
Помогите пожалуйста.Я ни чего не понимаю((
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1)8000 байт 2)12,5 сек 3)22,719кГц 4)10,1 Мбайт
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