6 вопросов по Государству Караханидов

Гость: Гость:

1)Где распологалось государство? 2) Годы существования? - 940-1212 гг. 3) Основное население? - Тюрские племена (ярма,чигили) 4) Религия? 5) Была ли Раздробленность? 6)Основатель? Знания блокировали ответы, хотя маминого ничего не было