Даны четыре предложения Наконец наступило тепло Помещение тепло Они встрети??и нас тепло Как сегодня тепло Это разные слова повторяются четыре раза ( тепло ) или одно ?
Русский язык
Даны четыре предложения Наконец наступило тепло Помещение тепло Они встрети??и нас тепло Как сегодня тепло Это разные слова повторяются четыре раза ( тепло ) или одно ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом предложении это слово имеет разное значение
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