Даны четыре предложения Наконец наступило тепло Помещение тепло Они встрети??и нас тепло Как сегодня тепло Это разные слова повторяются четыре раза ( тепло ) или одно ?

Русский язык

Даны четыре предложения Наконец наступило тепло Помещение тепло Они встрети??и нас тепло Как сегодня тепло Это разные слова повторяются четыре раза ( тепло ) или одно ?

Автор: Гость