Турист вышел из гостинницы и пошел к пристани со скоростью 60м\мин. Через 15 мин ему ??сталось пройти 400м. На каком расстоянии от пристани находится гостинница? Выразите расстояник в метрах и километрах и метрах.

Математика

Турист вышел из гостинницы и пошел к пристани со скоростью 60м\мин. Через 15 мин ему ??сталось пройти 400м. На каком расстоянии от пристани находится гостинница? Выразите расстояник в метрах и километрах и метрах.

Автор: Гость