Турист вышел из гостинницы и пошел к пристани со скоростью 60м\мин. Через 15 мин ему ??сталось пройти 400м. На каком расстоянии от пристани находится гостинница? Выразите расстояник в метрах и километрах и метрах.
Математика
Турист вышел из гостинницы и пошел к пристани со скоростью 60м\мин. Через 15 мин ему ??сталось пройти 400м. На каком расстоянии от пристани находится гостинница? Выразите расстояник в метрах и километрах и метрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну он прошёл 900м и осталось ему ещё 400м следовательно до пристани 900+400=1300м
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