ОЧЕЕЕЕЕНЬ СРОООООЧНОО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Қазақ тiлi
ОЧЕЕЕЕЕНЬ СРОООООЧНОО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_Сəлем.Мен бүгін əжеме құймақ пісірдім. _ Сəлем анама жұмыртқа қуырдым _Жақсы болған екен _ Ертең не пісіресің? _ Ертең тəнертең мен тағы құймақ пісірем, ал сен ше? _Мен жұмыртқа қайнаттам, онда ертеңге дейін. _ Сау бол _ Сау бол!
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