Прочитайте текст, озоглавьте его. К какому стилю речи можно его отнести? Перепишите расставляя недостающие знаки препинания вставляя пропущенные буквы и расскрывая скобки. К вечеру на полевом стане был готов хлеб из пшеницы нов...

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Прочитайте текст, озоглавьте его. К какому стилю речи можно его отнести? Перепишите расставляя недостающие знаки препинания вставляя пропущенные буквы и расскрывая скобки. К вечеру на полевом стане был готов хлеб из пшеницы нового ур...жая. Я благосл...вила хлеб и, когда откусила ломтя, ощутила во рту вроде(бы) какой(то) (не)знакомый вкус и запах. Это был зпах к...мбайнерских рук-свежего зерна, нагретого железа и к...росина. Я брала новые ломти и все они пр...пахивали к...росином. Но никогда (не)ела я такого вкусного хлеба. Потому(что) это был сыновн...й хлеб его держал в своих к...мбайнерских руках мой сын. Это был народный хлеб-тех, кто его выр...стил сидел в тот час рядом с сыном моим на п...левом стане. Св...той хлеб! Сердце мое переполнил...сь гордост...ю за сына. Но об этом (ни,не) кто не знал. И я подумала о том,что материнское счаст...е идет от народного счаст...я как стебель от корней. Нет материнской судьбы без народной судьбы. Я и сейчас не отрекусь от этой своей веры, что(бы) (не,ни) пережила, как(бы) круто жизнь (не,ни) обошлась со мной. Народ жив, потому и я жива...

Автор: Гость