С мехом а не козёл с рогами а не бык белый как скатерть но он жив

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С мехом а не козёл с рогами а не бык белый как скатерть но он жив
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Автор: Гость
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Гость:
Это загадка? или что??
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