При размоле 3 1/8 ц пшеницы получили муку маную крупу и отруби. масса муки составила4/5 масыпшеницы, масса маной крупы 1/40 масы муки.Сколько плучилось отрубей?

Математика
При размоле 3 1/8 ц пшеницы получили муку маную крупу и отруби. масса муки составила4/5 масыпшеницы, масса маной крупы 1/40 масы муки.Сколько плучилось отрубей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 1/8-4/5 = 24/8 - 4/5 = 88/40 = 1 1/10 (ч.) - масса манной крупы и отрубей вместе. 2) 1 1/10 - 1/40 = 1 3/40 (ч.) - отрубей. Ответ: 1 3/40.
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