Рассчитайте количество вещества и массу 0, 6×10^23 молекул фосфорной кислоты H3PO4
Химия
Рассчитайте количество вещества и массу 0, 6×10^23 молекул фосфорной кислоты H3PO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 моль фосфорной кислоты весит 98 г. у нас дано количество 0,1 моль. тогда масса 0,1 моль кислоты равна 9,8 г
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