Рассчитайте количество вещества и массу 0, 6×10^23 молекул фосфорной кислоты H3PO4

Химия
Рассчитайте количество вещества и массу 0, 6×10^23 молекул фосфорной кислоты H3PO4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 моль фосфорной кислоты весит 98 г. у нас дано количество 0,1 моль. тогда масса 0,1 моль кислоты равна 9,8 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пж, заранее спасибо большое)
Ответить
Обществознание
И чувственное, и рациональное познание Выберите один ответ. 1. исходной точкой и??еет ощущение 2. приводит к теоретическим обобщениям 3. ...
Ответить
История
Египетские боги названия
Ответить
Алгебра
Сократите дробь 6у-3х/х^2-4у^ и найдите её значение при х=0,2 и у=0,4помогииииииитееееее??ееееп
Ответить
Математика
-4,5-х = -6+18,5 срочно
Ответить