Египетские боги названия

Гость: Гость:

Амон – сначала бог воздуха, потом стал богом солнца. Представлялся в виде мужчины, с короной и двумя высокими золотыми перьями на ней, иногда мог предстать в виде человека с головой барана.Анубис – покровитель мира мертвых. Изображался в виде мужчины с головой черного шакала. Иногда мог предстать полностью в виде животного, а именно черным псом.Апофис – бог мрака и тьмы, вечный враг бога солнца. Обитает под землей. Изображался в виде огромного змея. С ним каждую ночь сражался Ра.Ах – низшее божество, часть сущности человека, посредник между богами и людьми, загробное воплощение фараонов.Баст – бог веселья, удачи и домашнего очага. Защищал бедных, маленьких детей и старых людей. Виделся карликом с пышной бородой.Бухис – бог, воплощенный в виде черно-белого быка. Изображался в короне с двумя длинными перьями и солнечным диском.Гор – бог земли, божественный правитель Египта. Представлялся в обличии человека на голове которого изображали утку.Мин – бог плодородия и размножения людей и животных. Изображался в виде человека с непропорционально большим твердым фаллосом (символ плодородия), одна рука поднята вверх, во второй держит плеть. На голове корона с высокими золотыми перьями.Монту – бог войны. Имел вид мужчины с головой сокола, на голове корона с двумя перьями и солнечным диском, в руке держит копье.Осирис – демократичный бог, бог охоты и войны. Так же считался богом плодородия. Сильнее всего почитался простым народом Египта.Птах – бог ремесла и творчества, истины и справедливости. Виделся в обтягивающих одеждах, в руках держал посох.Ра – самый известный египетский солнечный бог, виделся с головой сокола, увенчанной солнечным диском.Себек – бог рек и озер. Изображался в виде человека с головой крокодила, на голове золотая высокая корона.Тот – древнеегипетский бог знаний. Тот держит в руках длинный тонкий посох.Хапи – божество реки Нил, покровитель влаги и урожая. Представлялся толстым мужчиной с огромным животом и женскими молочными железами. На голове корона из папируса, в руках держит сосуды с водой.Хор – бог неба и царской власти, покровитель армии. Египетские фараоны считались воплощением Хора на земле. Изображался в виде человека с головой сокола.Хех – воплощение стихии. В изображениях – мужчина с головой лягушки.Хнум – создатель людей, бог творения, воды и заходящего солнца. Создал жизненно опасные пороги реки Нил. Изображался в виде мужчины с головой барана.Шаи – бог виноградной лозы, покровитель богатства. Позднее стал считаться богом судьбы, который определял время течения человеческой жизни.Шесему – бог загробной жизни, охранял мумию и наказывал грешников. Бог бальзамирования.Шу – бог воздуха, который разделяет небо и землю. Изображался в виде мужчины, который стоит на одном колене, подняв руки вверх, и держит небеса.Ях – бог луны. Представлялся в образе человека увенчанного лунным диском и лунным серпом. Амаунет – в мужском воплощении Амон, позже его супруга. Воплощение стихии. Изображалась как женщина с головой змеи.Аментет – богиня царства мертвых, которая встречала души мертвых людей на другой стороне.Анукет – покровительница Нила. Изображалась в короне из папируса.Бастет – всем известная богиня женской красоты и любви, хранительница дома. Так же покровительница веселья и радости. Изображалась как женщина с головой кошки или в виде изящной сидящей черной кошки. Очень часто можно встретить статуэтки с образом Бастет.Исида – богиня судьбы и жизни. Хранительница только недавно рожденных детей и умерших людей. Изображались в виде женщины с коровьими рогами на голове, на которых держится солнечный диск.Маат – богиня истины и справедливости. Изображалась женщиной с большим пером на голове.Мерт-сегер – хранительница покоя мертвых. Тех, кто нарушал покой мертвых, и разорял могилы, наказывала тем, что отбирала зрение. Изображалась женщиной с головой змеи или наоборот, в образе змеи с головой женщины.Нейт – мать богов, затем богиня искусства и войны. Часто изображалась в облике коровы.Нут – богиня неба, поднимающая мертвых наверх. Представлялась в виде женщины, раскинувшейся над землей, как небо.Сехмет – богиня жары и зноя, способна насылать и исцелять болезни. Чаще всего представлялась в образе женщины с головой львицы.Сешат – покровительница науки и памяти. Изображалась женщиной в шкуре пантеры со звездой, имеющей семь концов, на голове.Тефнут – богиня влаги и жидкости, женщина с головой львицы.