-4,5-х = -6+18,5 срочно

Математика
-4,5-х = -6+18,5 срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4,5-x=-6+18,5 -x=-6+18,5+4,5 -x=-6+25 -x=19 x=-19
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