Как заболеть ??? ????????????????

Гость: Гость:

Есть несколько вариантов: Если Ты хочешь заболеть по настоящему, то пьёшь горячий чай, выходишь на балкон или открываешь окно и часто дышишь холодным воздухом через рот. Или принимаешь горячую ванну, и выходишь с голыми ногами на балкон, или опять же настеж открываешь окно)) Если ты хочешь "заболеть" по игре, то при походе к врачу в поликлинику(дома) ешь смородиновое варенье, чистишь язык(врачи тоже не идиоты) пьёшь водичку( что бы убрать СЛИШКОМ сильный цвет) и спокойно идешь(главное больше ничего не пить и глотать по меньше) . И старый добрый способ с батареей и градусником тебе надеюсь знаком)))