Стороны треугольника равны 6 см 12см и 10 см. Найдите медиану треугольника к наимень??ей стороне

Математика
Стороны треугольника равны 6 см 12см и 10 см. Найдите медиану треугольника к наимень??ей стороне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медиана по трем сторонам треугольника вычисляется по формуле Подставив значения a = 6, b= 12< c= 10 получим значение Ma = 1/2*√(288+200-36 = 1/2*√452 Ma = √113 ~ 10.63 - ОТВЕТ
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