Стороны треугольника равны 6 см 12см и 10 см. Найдите медиану треугольника к наимень??ей стороне
Математика
Стороны треугольника равны 6 см 12см и 10 см. Найдите медиану треугольника к наимень??ей стороне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медиана по трем сторонам треугольника вычисляется по формуле Подставив значения a = 6, b= 12< c= 10 получим значение Ma = 1/2*√(288+200-36 = 1/2*√452 Ma = √113 ~ 10.63 - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Помогите сделать 121 1.подумайте о каком значении употреблено в тексте слово ДУХ. ??спользуйте материал, данный на полях. 3.выпишите из текста...