Дайте краткую характеристику этина
Химия
Дайте краткую характеристику этина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
этин - ацетилен с водой, в присутствии солей ртути и других катализаторов) Вроде так
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