Помогите прошу ответите дам 35 баллов 6

Математика
Помогите прошу ответите дам 35 баллов 6
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Гость:
8.4 км/ч ....................
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