Помогите сделать 121 1.подумайте о каком значении употреблено в тексте слово ДУХ. ??спользуйте материал, данный на полях. 3.выпишите из текста синонимы к значению слова РАВНОДУШНЫЙ в XIX веке. ПОГОМИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО СЕГ...
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Помогите сделать 121 1.подумайте о каком значении употреблено в тексте слово ДУХ. ??спользуйте материал, данный на полях. 3.выпишите из текста синонимы к значению слова РАВНОДУШНЫЙ в XIX веке. ПОГОМИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО СЕГОДНЯ НАДО СДЕЛАТЬ!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутреннее состояние,внутренний мир человека, мир его чувств и переживаний; душа.
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