Решити с помощью уравнения на первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек. На второй остановке вошли 10 человек , а на третьей вышли12 человек , после чего в автобусе осталось 17 человек. Сколько человек вошли в а...

Математика

Решити с помощью уравнения на первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек. На второй остановке вошли 10 человек , а на третьей вышли12 человек , после чего в автобусе осталось 17 человек. Сколько человек вошли в автобус на первой остановке?

Автор: Гость