Решити с помощью уравнения на первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек. На второй остановке вошли 10 человек , а на третьей вышли12 человек , после чего в автобусе осталось 17 человек. Сколько человек вошли в а...
Математика
Решити с помощью уравнения на первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек. На второй остановке вошли 10 человек , а на третьей вышли12 человек , после чего в автобусе осталось 17 человек. Сколько человек вошли в автобус на первой остановке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+10-12=17 х=12+17=29 х=29-10 х =19
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