Доклад на тему материк Евразия

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Евразия — величайший материк на Земле. Она занимает 1/3 всей суши. Площадь Евразии равна 53,4 млн. км2. Образуют ее две части света — Европа и Азия. Условную границу между ними принято проводить вдоль Уральских гор, морская граница проходит по Черному и Азовскому морям, а также по проливам, соединяющим Черное и Средиземное море. Название «Европа» пришло из легенды о том, что у финикийского царя Агенора была дочь Европа. Всемогущий Зевс полюбил ее, превратился в быка и похитил. Он отвез ее на остров Крит. Там Европа впервые ступила на землю той части света, которая с тех пор носит ее имя. Азия — обозначение одной из провинций к востоку от Эгейского моря, так назывались скифские племена до Каспия (азии, азианы). Источник: https://geographyofrussia.com/evraziya/