Зацветали разноцветные гвоздики легкои и розы синтаксический разбор
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Зацветали разноцветные гвоздики легкои и розы синтаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зацветали(подлежащещее (одной чертой-) разноцветные( определение волнистой линией) гвоздики ( сказуемое двумя чертами=) и розы(сказуемое=) Если я правильно поняла то оригинал-Зацветали разноцветные гвоздики и розы
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