Зацветали разноцветные гвоздики легкои и розы синтаксический разбор

Гость: Гость:

Зацветали(подлежащещее (одной чертой-) разноцветные( определение волнистой линией) гвоздики ( сказуемое двумя чертами=) и розы(сказуемое=) Если я правильно поняла то оригинал-Зацветали разноцветные гвоздики и розы