Зацветали разноцветные гвоздики легкои и розы синтаксический разбор

Русский язык
Зацветали разноцветные гвоздики легкои и розы синтаксический разбор
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зацветали(подлежащещее (одной чертой-) разноцветные( определение волнистой линией) гвоздики ( сказуемое двумя чертами=) и розы(сказуемое=) Если я правильно поняла то оригинал-Зацветали разноцветные гвоздики и розы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как заболеть ??? ????????????????
Ответить
История
Предмет, охраняющий от злых духов
Ответить
Английский язык
She is quite t...? She is slim.
Ответить
Математика
Решити с помощью уравнения на первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек. На второй остановке вошли 10 человек , а на третьей вышли1...
Ответить
География
Доклад на тему материк Евразия
Ответить