Рассчитайте массу сахара и воды необходимых для приготовления 70 граммов 5 процентного раствора сахара
Химия
Рассчитайте массу сахара и воды необходимых для приготовления 70 граммов 5 процентного раствора сахара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(сахара) = 70 г*0,05 = 3,5 г m(H2O) = 70 г-3,5 г = 66,5 г Ответ: Для приготовления 70 г 5%-го р-ра сахара необходимо взять 3,5 г сахара и 66,5 г воды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Полный синтаксический разбор данного предложения. Ближний лес затихает, и в нём ??оказалися всюду просветы, и красив он в уборе своём, золотистой...
Математика
Русский язык
Алгебра