Рассчитайте V(H ) 2 который может максимально присоединиться к 67,2 л.этилена
Химия
Рассчитайте V(H ) 2 который может максимально присоединиться к 67,2 л.этилена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67,2 л Х л СН2=СН2 + Н2 -> CH3-CH3n=1 моль n=1 мольVm=22,4 л/моль Vm=22,4 л/мольV = 22,4 л V = 22,4 л67,2 л С2Н4 - Х л Н222,4 л С2Н4 - 22,4 л Н2V(H2) = 67,2 * 22,4 / 22,4 = 67,2 л
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