Рассчитайте V(H ) 2 который может максимально присоединиться к 67,2 л.этилена

Химия
Рассчитайте V(H ) 2 который может максимально присоединиться к 67,2 л.этилена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
     67,2 л                     Х л   СН2=СН2        +      Н2    ->   CH3-CH3n=1 моль                  n=1 мольVm=22,4 л/моль     Vm=22,4 л/мольV = 22,4 л               V = 22,4 л67,2 л С2Н4    -    Х л Н222,4 л С2Н4    -   22,4 л Н2V(H2) = 67,2 * 22,4 / 22,4 = 67,2 л

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