Расселить слова по домикам родственных слов.

Гость: Гость:

1)Снег,снеговик,подснежник,снежок,снегирь 2)Стол,столица,настольный,столовый,престол 3)Оконце,окно,оконные,подоконник 4)Коляска,колесница.колесо Тут всего 4 домика,остаются лишние слова... Как быть со словами очи,очки,сон,сонный?Возможно они лишние или я что-то не так поняла?