Расселить слова по домикам родственных слов.
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Расселить слова по домикам родственных слов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Снег,снеговик,подснежник,снежок,снегирь 2)Стол,столица,настольный,столовый,престол 3)Оконце,окно,оконные,подоконник 4)Коляска,колесница.колесо Тут всего 4 домика,остаются лишние слова... Как быть со словами очи,очки,сон,сонный?Возможно они лишние или я что-то не так поняла?
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