Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 0,4,6 при условии: а) цифры в записи числа могут повторяться; б) цифры в записи числа не повторяются.
Математика
Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 0,4,6 при условии: а) цифры в записи числа могут повторяться; б) цифры в записи числа не повторяются.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 460,640,406,400,600,404,606 б)460,640,406.
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