Расшифровать племя,боги,идолы,риторика кратко пж)
История
Расшифровать племя,боги,идолы,риторика кратко пж)
Ответ(ы) на вопрос:
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Племя - объединение нескольких семей с целью выживания Боги - объекты поклонения Идолы - материальное представление Богов Риторика - наука об ораторском искусстве
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