Расшифровать племя,боги,идолы,риторика кратко пж)

История
Расшифровать племя,боги,идолы,риторика кратко пж)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Племя - объединение нескольких семей с целью выживания Боги - объекты поклонения Идолы - материальное представление Богов Риторика - наука об ораторском искусстве 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В языке крокс,как и в русском языке,парные по твердости мягкости согласные звуки обозначаются одной и той же буквой.Сравни написание слов на этих я...
Ответить
Информатика
Расположите величины в порядке возрастания 1010 байтов,2 байта, 1 кбайт, 20 битов,10 битов
Ответить
История
1) Расставьте в хронологической последовательности сражения Северной войны 1700-1721 гг. 1. Полтавская битва 2. Сражения под Лесной 3. Пораже...
Ответить
Русский язык
1. Какие основы имеет глагол? Назовите их. 2. Со словами какой части речи согласует??я имя прилагательное? Как , каким образом? 3. Каким члено...
Ответить
Английский язык
Составьте предложения со следующими словами: 1. Diet 2.To eat 3.To drink 4.To affect 5.To starve 6.To suffer 7/Healthy 8.Glass of w...
Ответить