1) Расставьте в хронологической последовательности сражения Северной войны 1700-1721 гг. 1. Полтавская битва 2. Сражения под Лесной 3. Поражение русских войск под Нарвой 4. Победа Русского флота при Гангуте 5. Взятие крепо...
История
1) Расставьте в хронологической последовательности сражения Северной войны 1700-1721 гг. 1. Полтавская битва 2. Сражения под Лесной 3. Поражение русских войск под Нарвой 4. Победа Русского флота при Гангуте 5. Взятие крепости Нотебург (Орешек) 2) Верно ли, что: Семён Дежнёв современником царя Алексея Михайловича? И напишите пожалуйста, кто являлся современником царя Алексея Михайловича за рубежом и в России?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3, 5, 2, 1, 4 2) был современником 3) Иван Висковатый, Кузьма Минин, Феофан Грек, Василий Татищев. за рубежо м - Людовик 14( король-солнце), Яков и Карл Стюарты, Оливер Кромвель
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