1) Расставьте в хронологической последовательности сражения Северной войны 1700-1721 гг. 1. Полтавская битва 2. Сражения под Лесной 3. Поражение русских войск под Нарвой 4. Победа Русского флота при Гангуте 5. Взятие крепо...

История

1) Расставьте в хронологической последовательности сражения Северной войны 1700-1721 гг. 1. Полтавская битва 2. Сражения под Лесной 3. Поражение русских войск под Нарвой 4. Победа Русского флота при Гангуте 5. Взятие крепости Нотебург (Орешек) 2) Верно ли, что: Семён Дежнёв современником царя Алексея Михайловича? И напишите пожалуйста, кто являлся современником царя Алексея Михайловича за рубежом и в России?

Автор: Гость