Помогите пожалуйста. 19 номер срочно
Информатика
Помогите пожалуйста. 19 номер срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) переведем все в 10СС (125+175)/30=10 2) подсчитаю 101*2А в 10сс и переведу в 8СС 125+314-141=300 (8сс)
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