Как переводится на англ .яз предложение "Я считаю,что нужно жить сегодняшним днём ,но и не забывать о будущем" и ещё как переводится предложение "Многое во взгляде на будущее зависит от вашего нынешнего состояния" помогите пожа...
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Как переводится на англ .яз предложение "Я считаю,что нужно жить сегодняшним днём ,но и не забывать о будущем" и ещё как переводится предложение "Многое во взгляде на будущее зависит от вашего нынешнего состояния" помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю,что нужно жить сегодняшним днём ,но и не забывать о будущем - I think you have to live for the day, but do not forget about the future.Многое во взгляде на будущее зависит от вашего нынешнего состояния- A lot of looking at the future depends on your current state.
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