Как переводится на англ .яз предложение "Я считаю,что нужно жить сегодняшним днём ,но и не забывать о будущем" и ещё как переводится предложение "Многое во взгляде на будущее зависит от вашего нынешнего состояния" помогите пожа...

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Как переводится на англ .яз предложение "Я считаю,что нужно жить сегодняшним днём ,но и не забывать о будущем" и ещё как переводится предложение "Многое во взгляде на будущее зависит от вашего нынешнего состояния" помогите пожалуйста

Автор: Гость