Помогите пожалуйста,надо написать 10 предложений. умоляю. от лица мальчика какая у него легкая жизнь,типо как они живут,их день к примеру. например типо на немецком написать:я мальчик.я занимаюсь спортом и люблю бить своих друз...

Немецкий язык

Помогите пожалуйста,надо написать 10 предложений. умоляю. от лица мальчика какая у него легкая жизнь,типо как они живут,их день к примеру. например типо на немецком написать:я мальчик.я занимаюсь спортом и люблю бить своих друзей,гуляю ночью и не беспокоюсь о отношениях с людьми

Автор: Гость