Помогите пожалуйста,надо написать 10 предложений. умоляю. от лица мальчика какая у него легкая жизнь,типо как они живут,их день к примеру. например типо на немецком написать:я мальчик.я занимаюсь спортом и люблю бить своих друз...
Немецкий язык
Помогите пожалуйста,надо написать 10 предложений. умоляю. от лица мальчика какая у него легкая жизнь,типо как они живут,их день к примеру. например типо на немецком написать:я мальчик.я занимаюсь спортом и люблю бить своих друзей,гуляю ночью и не беспокоюсь о отношениях с людьми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ich bin Junge.Ich lerne in die Schule.In Freizeit ich treibe Sport.Jede Dienstag gehe ich mit meine Freunde ins Kino.Mir gefallt mein Leben!Er ist voll mit etvas neues und interessantes.Aber ich bin am bischen faul.Doch diese Mangel bemuhe ich korregieren.
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