1. Какие основы имеет глагол? Назовите их. 2. Со словами какой части речи согласует??я имя прилагательное? Как , каким образом? 3. Каким членом предложения чаще всего бывает имя прилагательное

Русский язык

1. Какие основы имеет глагол? Назовите их. 2. Со словами какой части речи согласует??я имя прилагательное? Как , каким образом? 3. Каким членом предложения чаще всего бывает имя прилагательное

Автор: Гость