1. Какие основы имеет глагол? Назовите их. 2. Со словами какой части речи согласует??я имя прилагательное? Как , каким образом? 3. Каким членом предложения чаще всего бывает имя прилагательное
Русский язык
1. Какие основы имеет глагол? Назовите их. 2. Со словами какой части речи согласует??я имя прилагательное? Как , каким образом? 3. Каким членом предложения чаще всего бывает имя прилагательное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загугли короче..чего сюда обратился?в нете много есть информации
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составьте предложения со следующими словами: 1. Diet 2.To eat 3.To drink 4.To affect 5.To starve 6.To suffer 7/Healthy 8.Glass of w...
Математика
Информатика
Информатика
Цепочка слов: МОРЕ - ... - ... - ... - ... - ... - ... - СУША. (6 слов) Можно менять по одной букве так, чтобы новое слово был существительным в ...