1. Какие основы имеет глагол? Назовите их. 2. Со словами какой части речи согласует??я имя прилагательное? Как , каким образом? 3. Каким членом предложения чаще всего бывает имя прилагательное

Русский язык
1. Какие основы имеет глагол? Назовите их. 2. Со словами какой части речи согласует??я имя прилагательное? Как , каким образом? 3. Каким членом предложения чаще всего бывает имя прилагательное
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Автор: Гость
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Гость:
Загугли короче..чего сюда обратился?в нете много есть информации
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