Расположите величины в порядке возрастания 1010 байтов,2 байта, 1 кбайт, 20 битов,10 битов

Информатика
Расположите величины в порядке возрастания 1010 байтов,2 байта, 1 кбайт, 20 битов,10 битов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.10 Битов 2. 2 Байта 3. 20 Битов 4. 1010 Байтов  5. 1 Кбайт Помог? Тогда оцени)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1) Расставьте в хронологической последовательности сражения Северной войны 1700-1721 гг. 1. Полтавская битва 2. Сражения под Лесной 3. Пораже...
Ответить
Русский язык
1. Какие основы имеет глагол? Назовите их. 2. Со словами какой части речи согласует??я имя прилагательное? Как , каким образом? 3. Каким члено...
Ответить
Английский язык
Составьте предложения со следующими словами: 1. Diet 2.To eat 3.To drink 4.To affect 5.To starve 6.To suffer 7/Healthy 8.Glass of w...
Ответить
Математика
Помогите номера 200(б), 201
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста. 19 номер срочно
Ответить