Расположите величины в порядке возрастания 1010 байтов,2 байта, 1 кбайт, 20 битов,10 битов
Информатика
Расположите величины в порядке возрастания 1010 байтов,2 байта, 1 кбайт, 20 битов,10 битов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.10 Битов 2. 2 Байта 3. 20 Битов 4. 1010 Байтов 5. 1 Кбайт Помог? Тогда оцени)
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