Расшифруйте ребус: 6х21+2хх=х958

Математика
Расшифруйте ребус: 6х21+2хх=х958
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
место на х нужно цифру ставит?

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите сочинение рассуждение на одну из тем: добро возвращается добром, истинное добро бескорыстно, жизненные уроки. Пожалуйста срочно нужно!
Ответить
Математика
Из 24 гектаров вспахали 8 гектаров Какая часть площади осталось неслыханный
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста номер 4
Ответить
Русский язык
Запиши данные словосочетания в именительном падеже множественного числа.Интересная викторина,активный участник,торжественное собрание,деликатный ра...
Ответить
Математика
Сравните числа А ) 3 1/7 и 3 1/3 б)1 1/5 и 1 1/8 в)4 1/4 и 4 1/2 г)7 1/8 и 7 1/4
Ответить