Расшифруйте ребус: 6х21+2хх=х958
Математика
Расшифруйте ребус: 6х21+2хх=х958
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
место на х нужно цифру ставит?
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