Рассказ о Петре 1 для 2 класса 10-15 предложений
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Рассказ о Петре 1 для 2 класса 10-15 предложений
Ответ(ы):
Гость:
Петр Первый - бывший царь России. Он жил очень давно. Он управлял Россией. Еще он создал Санкт-Петербург, он обожал этот город. Он любил читать книги, он любил море, корабли. Он был очень умный и высокого роста. Его рост - 2 метра и 3 сантиметра. У него была жена, дети. У него был собственный Летний дворец. Там он жил летом с женой. Он жил на первом этаже, а жена на втором, для того, чтоб если было наводнение он хотел спасти жену, т.к. в Санкт-Петербурге часто были наводнения. Он даже любил гулять в Летнем Саду. Приказывал архитекторам строить памятники, здания. Ему посвящен памятник под названием Медный всадник.
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