Рассказ о своем бизнесе ( то есть,что я произвожу и т.п.) Пожалуйста помогите. Очень срочно нужно

Обществознание
Рассказ о своем бизнесе ( то есть,что я произвожу и т.п.) Пожалуйста помогите. Очень срочно нужно
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