Рассказ о своем бизнесе ( то есть,что я произвожу и т.п.) Пожалуйста помогите. Очень срочно нужно

Обществознание

Рассказ о своем бизнесе ( то есть,что я произвожу и т.п.) Пожалуйста помогите. Очень срочно нужно

Автор: Гость