Рассказ об одном из праздничных дней из жизни. чем он запомнился

Русский язык
Рассказ об одном из праздничных дней из жизни. чем он запомнился
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К примеру ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ или НОВЫЙ ГОД, Я выберу Новый год. Новый год это мой любимый праздник., в этот день я постоянно получаю кучу, просто огромную кучу подарков, и это только первое почему я  люблю Новый Год. Ещё я люблю Новый Год за то что я всегда провожу с семьёй и это до ужаса так мне нравиться. Ещё один из запоминающих дней,это когда папа с мамой подарили (например котёнка, короче напиши какой подарок у тебя не забываемый) ну вот и весь мой рассказ. Не знаю понравится тебе или нет но я писала от души, и я очень хочу чтобы ты его написала. Спасибо тебе большое если ты его напишешь!!!)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Фонетический разбор слова властный
Ответить
Русский язык
Ребята помогите написать сочинение-рассуждение)) ПОЖАЛУЙСТА!!! Заранее большое ??пасибо
Ответить
Математика
❗️❗️❗️ РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ❗️❗️❗️
Ответить
Обществознание
Приведите примеры знаний: 1.Практического знания; 2. Здравого смысла; 3. Искусства(х??дожественного знания/освоения мира);4. Паранауки; 5. Научного...
Ответить
Алгебра
Найдите среднее арифметическое,размах,моду,медиану ряда чисел:17;19;5;41;47;13;19
Ответить