Рассказ об одном из праздничных дней из жизни. чем он запомнился

Гость: Гость:

К примеру ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ или НОВЫЙ ГОД, Я выберу Новый год. Новый год это мой любимый праздник., в этот день я постоянно получаю кучу, просто огромную кучу подарков, и это только первое почему я люблю Новый Год. Ещё я люблю Новый Год за то что я всегда провожу с семьёй и это до ужаса так мне нравиться. Ещё один из запоминающих дней,это когда папа с мамой подарили (например котёнка, короче напиши какой подарок у тебя не забываемый) ну вот и весь мой рассказ. Не знаю понравится тебе или нет но я писала от души, и я очень хочу чтобы ты его написала. Спасибо тебе большое если ты его напишешь!!!)